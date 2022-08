Inter, verticalità e chilometri: Dumfries è l'attaccante in più di Inzaghi

MILANO - Simone Inzaghi si è ritrovato un attaccante in più in campo. Nell'ultima vittoria contro lo Spezia a San Siro il tecnico nerazzurro ha potuto constatare, ancora una volta, l'apporto prezioso di Denzel Dumfries in zona offensiva. Non è un mistero, anzi. Sono anche le statistiche a definire il lavoro dell'esterno olandese nella gara contro gli Aquilotti: tre tiri in porta (meglio solo Lautaro con 4), occupazione dell'area avversaria pressochè totale e costante. Insomma, nel primo tempo si poteva trovare Dumfries nella stessa linea di Lautaro Martinez, formando quasi un tridente assieme a Lukaku. L'ex PSV Eindhoven è, inoltre, primo nell'indice di verticalità e per quanto riguarda il contributo a livello atletico manco a parlarne: 11,1 chilometri percorsi, dietro solo a Brozovic e Barella. Ma Dumfries ha percorso la maggior parte di quei chilometri in sprint e velocità maggiori. Contando anche il gol allo scadere contro il Lecce alla prima giornata, Dumfries è sempre più un attaccante aggiunto, Inzaghi lo sa bene.