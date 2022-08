Lukaku stop, Inter è l’ora di Dzeko

MILANO. Nel giorno del discorso post-Lazio di Simone Inzaghi alla squadra, a prendere le luci dei riflettori è stato l’infortunio accusato da Romelu Lukaku. Gli esami muscolari che verranno effettuati domani faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio ma il calendario iper-compresso consiglia comunque prudenza. Facile pensare che lo staff medico, se confortato dai risultati strumentali, possa provare a rimettere in campo Big Rom per il Bayern. Tuttavia, se ci fossero margini di rischio, si scalerebbe all’impegno, sempre a San Siro, con il Torino. Scocca quindi il momento di Edin Dzeko, l’usato sicuro per Inzaghi ma pure un giocatore che nelle ultime due stagioni il meglio è riuscito a darlo proprio nella prima parte dell’anno. Certo è che il ritorno del belga a Milano non è nato sotto una buona stella: finora un gol, a Lecce, un assist a Lautaro con lo Spezia ma pure la prestazione insufficiente con la Lazio. Con il ritorno tra i titolari di Dzeko Inzaghi potrà però tornare all’assetto dell’anno scorso, il che dovrebbe aiutare anche una fase difensiva fin qui alquanto claudicante (nelle gare stagionali, amichevoli estive comprese, l’Inter ha sempre preso gol, tranne che contro lo Spezia). Certo è che l’upgrade avrebbe dovuto portarlo Lukaku, invece quanto accaduto rallenta il suo reinserimento in un’Inter profondamente diversa da quella contiana.