Inter, Inzaghi e giocatori: servono risposte dopo l’elettroshock

MILANO - Anche ieri tutti i dirigenti erano regolarmente presenti alla Pinetina. Ulteriore testimonianza, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto sia delicato il momento per l’Inter. Giovedì Beppe Marotta ha convocato gli “Stati Generali” al centro sportivo, per capire da allenatore, staff e giocatori cosa non stia funzionando, per un confronto di idee e per dettare la linea dirigenziale, alla luce (anche) del troppo nervosismo mostrato in campo dai giocatori (Brozovic, Barella e Martinez i più agitati nelle gare con Lazio, Milan e Bayern). Con il Torino le risposte andranno però date in campo, per invertire una tendenza che, in Serie A, ha visto i nerazzurri peggiorare rispetto a un anno fa tutti i parametri più importanti (punti in classifica, gol fatti e gol subiti). L’Inter ha infatti 4 punti in meno (9 in questo campionato, 13 nella prima stagione di Inzaghi quando la squadra ha fatto filotto nelle prime 5 giornate, mancando la vittoria solo a Marassi con la Samp quando finì 2-2), ha segnato meno (11 gol contro 18) e incassato più reti (8 contro 5). Paradossalmente, la vera differenza la sta facendo la produzione offensiva: pure l’anno scorso la squadra difettava in equilibrio e, nella prima fase di stagione, incassava regolarmente una rete (difatti, come quest’anno, solo una volta Handanovic era rimasto imbattuto, col Genoa alla prima giornata), però riusciva a compensare gli squilibri difensivi segnando a raffica e producendo occasioni in continuazione. Fatta eccezione per il pareggio con la Samp, arrivarono solo goleade: 4-0 al Genoa, 1-3 a Verona, 6-1 al Bologna e 1-3 a Firenze. D’accordo, quest’anno l’Inter ha già dovuto affrontare un paio di scontri diretti - e questo pesa nel confronto - però è la sensazione che dà la squadra in campo ad aver fatto scattare l’allarme, come provato dall’iper-attivismo dei dirigenti in questi giorni. Perché l’Inter non solo ha deluso in termini di risultati, ma ha mostrato una condizione fisica deficitaria, poche idee su come sviluppare la manovra e mancanza di equilibrio tra i reparti.