Inter, Marotta: "Confronto ad Appiano? Siamo vicini alla squadra"

"Quelle di Inzaghi sono decisioni razionali alla luce degli impegni ravvicinati e in base alla rosa che ha a disposizione, credo sia giusto questo genere di alternanza. Quella di oggi è una partita importante, gli obiettivi sono due: ottenere il massimo del risultato e una prestazione positiva per l'affiatamento e il ritorno alla vittoria che riporti ad avere più solidità e maggiore convinzione nei nostri mezzi. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo impegni importanti come quello di Udine, in una rosa ci sono giocatori di valore diverso, ma quelli di oggi danno le massime garanzie per il tipo di match e di avversario". Lo ha dichiarato Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del match dell'Inter con il Viktoria Plzen in Champions League.