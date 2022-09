Inter, domani il vertice con Inzaghi

MILANO. Alla Pinetina i giocatori sono arrivati alla spicciolata. Non perché se la siano presa con calma, ma perché erano effettivamente... quattro gatti. Simone Inzaghi, dopo i due giorni di pausa concessi al ritorno dalla trasferta di Udine, ha ritrovato quel che resta dell’Inter, ovvero due portieri (Cordaz e Handanovic) più D’Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Mkhitaryan oltre ai lungodegenti Calhanoglu e Lukaku che comunque sarà già ai blocchi di partenza per la gara con la Roma. Per trattare approfonditamente quanto accaduto a Udine ci sarà tempo solo alla vigilia della gara con i giallorossi ma, più che pensare a quella sconfitta, Inzaghi vorrà vedere “facce diverse” rispetto a quelle viste alla Dacia Arena, come peraltro si aspettano pure dirigenti e tifosi. Oggi Marotta e Ausilio analizzeranno il momento a 360°, partendo dal presupposto legato alla fiducia nell’allenatore che è stato immediatamente confermato dopo Udine. Questo, ovviamente, al netto di tracolli che nessuno lontanamente auspica. Il problema piuttosto riguarda i giocatori: toccherà a loro imprimere una sterzata alla stagione. A livello di preparazione (qualche mancanza evidentemente c’è stata) c’è ben poco da fare, considerato che dalla ripresa del campionato fino alla sosta per il mondiale si giocherà ogni tre giorni. Piuttosto, Inzaghi, staff e dirigenti cercheranno di capire come partire a razzo dopo la maxi sosta per lasciare spazio a Qatar 2022 quando la stagione entrerà nella fase decisiva.