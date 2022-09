Inter, Zhang vota Inzaghi

MILANO. Il fuoriprogramma nel giovedì dedicato alla riunione tecnica tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio, evidenzia quanto sia alta ancora la fiducia nei confronti di Simone Inzaghi. Steven Zhang, dopo essere tornato dagli Stati Uniti, come primo “gesto istituzionale” si è presentato ad Appiano per pranzare con allenatore e dirigenti. La volontà era quella di confermare la vicinanza a Inzaghi nel momento più difficile della sua parabola nerazzurra. Un Inzaghi che nel summit seguito al pranzo con Marotta, Ausilio e Baccin, è apparso determinato nel voler invertire il trend negativo. Molti i temi trattati nella riunione (l’argomento verrà approfondito nell’edizione cartacea di Tuttosport) e il risultato è stato soddisfacente, considerato che è comune la convinzione che l’Inter possa riprendersi e rimettersi in carreggiata già dalle prossime partite. Il vero campionato inizierà dopo il Mondiale e per prepararsi alla fase decisiva della stagione, i nerazzurri andranno in ritiro al caldo (Spagna ed Emirati le destinazioni in ballottaggio).