Inter, la Curva Nord contro Zhang: "Vattene!"

MILANO - Una stagione in salita, e una Champions League in parte già compromessa. La Milano nerazzurra vive settimane di incertezze, ma la dirigenza dell'Inter negli ultimi giorni ha confermato la fiducia al tecnico Simone Inzaghi . L'arrivo del presidente Steven Zhang ha tuttavia acceso la contestazione dei tifosi nei confronti del massimo dirigente.

Zhang contestato dai tifosi

Nelle ultime stagioni il club è stato sempre costretto a cedere i pezzi migliori per cercare di ovviare ai problemi economici che sono emersi. E per questo motivo, la squadra ha dovuto legittimamente ridurre le proprie ambizioni. Ma i tifosi dell'Inter non intendono accettare una situazione societaria instabile, con Zhang alla continua ricerca di un socio per poter condividere oneri e onori del club nerazzurro. Ma oggi, sui social della Curva Nord, è apparso un messaggio di contestazione nei confronti del proprietario cinese. "Zhang Vattene!"