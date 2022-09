Lukaku titolare già con la Roma

MILANO. Simone Inzaghi riabbraccia Romelu Lukaku. Il belga, nella settimana che verrà, è pronto ad accelerare il suo programma di allenamento con l’obiettivo - già dichiarato all’allenatore - di essere in campo dal primo minuto con la Roma. Particolare affatto scontato, considerato di lui si erano perse le tracce dal 26 agosto (Lazio-Inter 3-1). La lesione muscolare alla coscia sinistra patita in allenamento dopo quella gara - la prima sconfitta stagionale per i nerazzurri - l’ha costretto ai box per sei lunghissime partite. Quelle, nelle intenzioni di Inzaghi, necessarie per completare il suo nuovo ambientamento all’Inter (un’Inter molto diversa rispetto a quella che aveva lasciato, considerate le partenze di Hakimi e Perisic nonché il baricentro più alto tenuto dai nerazzurri con il nuovo allenatore).

Big Rom ora deve inseguire però è fortemente determinato a portare l’Inter fuori dalle secche, anche per ricambiare il sacrificio fatto dal club per riportarlo a casa. Una decisione, quella presa da Steven Zhang per assecondare Inzaghi che, non va dimenticato, ha chiuso le porte all’arrivo di Paulo Dybala, già virtualmente nerazzurro dopo il divorzio con la Juventus. Finora il belga ha segnato un gol, all’esordio a Lecce: un po’ poco viste le attese che portava il suo ritorno. Ora l’Inter dovrà tornare a essere “Lukakucentrica” e, per questo motivo, si alzerà pure il minutaggio di Federico Dimarco, l’esterno - per caratteristiche - più adatto a innescarlo. Altro accorgimento che ha pronto Inzaghi è quello di utilizzare i “lancioni” di Francesco Acerbi per liberarlo a campo aperto, come era solito fare con Antonio Conte. L’Inter che verrà - anche alla luce dei colloqui avuti tra Inzaghi e i dirigenti - sarà molto più simile a quella scudettata: compatta, intensa e cinica. Anche perché la stagione non è persa e con un Lukaku in più nel motore il sogno di seconda stella può essere ancora alimentato con grande ottimismo. Napoli, Milan e Juve permettendo, of course.