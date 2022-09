Inter, guai per Zhang: banche cinesi all'assalto del suo patrimonio

Il presidente del club nerazzurro non ha presentato ricorso e si sono attivate, quindi, le azioni esecutive della sentenza dello scorso luglio. Tra queste anche la richiesta al tribunale di Milano di annullare il verbale del consiglio di amministrazione del club milanese con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico di presidente della società nerazzurra. La prima udienza è già stata fissata il prossimo 8 marzo 2023 davanti al giudice Alima Zama. A fare da traino al procedimento contro l'imprenditore è la China Construction Bank, una quelle quattro grandi banche pubbliche di Pechino, istituto con il quale ha chiuso l’operazione la Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Nel corso del procedimento, come detto, Zhang ha rinnegato l’operazione, ribadendo che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento erano contraffatte e di non essere a conoscenza dell’operazione: il giudice ha però respinto tali affermazioni.