Inter, cinque casi da risolvere

MILANO - L'Inter deve uscire dalla crisi e da tutte le difficoltà che si sono palesate in questo ultimo periodo. In casa nerazzurra hanno studiato la situazione, fatte le valutazioni del caso sul momento ed è forte la convinzione che la svolta che tutti attendono e confidano di trovare passerà anche e soprattutto dal rendimento di alcuni giocatori che finora non hanno dato il contributo che si attendeva. Sabato c'è la Roma, martedì 4 ottobre c'è il Barcellona, due gare delicatissime entrambe a San Siro. Ovviamente la grande attenzione è su Romelu Lukaku , in campo nelle prime tre partite (con un gol, a Lecce) e poi fermo ai box dal 28 agosto per un problema muscolare alla coscia sinistra e ieri ha svolto un aseduta personalizzata ad Appiano insieme a Calhanoglu e Cordaz e domani effettuerà un esame di controllo per capire se l'infortunio è totalmente superato. Non è un vero acquisto dell'ultima estate come Lukaku, ma Robin Gosens non è ancora riuscito a far vedere a Milano quanto di buono aveva fatto all'Atalanta principalmente nel biennio '19-21 (20 gol e 14 assist) e in casa nerazzurra tutti lo stanno ancora aspettando. L'Inter si attende molto anche da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, con quest'ultimo che non ha convinto in questo avvio di stagione. E' apparso a volte poco concentrato e il club non ha gradito certe prestazioni, sue, ma anche del "gemello" azzurro Barella . Entrambi sono sembrati finora i lontani parenti dei trascinatori del passato, giocatori cardine dello scudetto e vincitori anche di un Europeo. L'Inter ha bisogno di ritrovare il loro vecchio spirito guerriero. Infine un altro giocatore da cui l'Inter, ma soprattutto Inzaghi, si aspettano una reazione è sicuramente Joaquin Correa . Il "Tucu" è stato richiesto due estati fa da Inzaghi che lo ha voluto confermare anche nell'ultima sessione di mercato. L'argentino, però, tolti rarissimi lampi, ha deluso molto (8 reti in 45 presenze), considerando anche i 31 milioni investiti per averlo.