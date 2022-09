Lukaku modello, aspettando che rifaccia gol con l'Inter

TORINO - Prima la visita all'amica Donatella Versace, quindi ecco che Romelu Lukaku è rimasto in... mutande. In attesa di tornare a fare gol per l'Inter, dopo la fuga dal Chelsea e il clamoroso rientro a Milano, l'attaccante di Simone Inzaghi fa il testimonial per l'intimo di Calvin Klein. Il fisico c'è, la forma sta tornando come dimostra negli allenamenti alla Pinetina. Lo aspetta una maglia nerazzurra per questo rush di campionato e Champions, poi i mondiali in Qatar con il Belgio. Tra i favoriti.