Inter, il Cda: rosso da 140 milioni

I RISULTATI FINANZIARI

L’esercizio 2021/2022 è stato, in continuità con il precedente, fortemente caratterizzato dalla contingenza sociale ed

economica causata dalla emergenza sanitaria, con un graduale allentamento delle misure di contenimento del

contagio solo nella seconda parte della stagione sportiva. In questo contesto il Club evidenzia risultati in

progressione positiva.

I risultati finanziari della scorsa stagione vedono una crescita di circa €75 milioni dei ricavi consolidati che si

attestano a €439,6 milioni, da confrontare con i €364,7 milioni del bilancio precedente. Considerando dati

comparabili, ovvero senza considerare nel bilancio 2020/2021 la coda della stagione 2019/2020 disputata ad anno

finanziario successivo già iniziato, l’incremento nei ricavi è nell’intorno di €140 milioni.

Il bilancio si chiude con una perdita di €140 milioni, ridotta di circa €105 milioni rispetto ai €245,6 milioni del 2021.

L’Azionista di Maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il

supporto patrimoniale.



OVERVIEW 2021/2022

L’Inter ha concluso la stagione sportiva con la vittoria di due titoli, la sua 8° Coppa Italia e la sua 6° Supercoppa

Italiana, arrivando al 2° posto della Serie A. I risultati confermano la squadra al più alto livello di competitività.



PROSPETTIVE PER LA STAGIONE IN CORSO

La stagione sportiva 2022/2023 si è finalmente aperta con uno stadio pieno di tifosi nerazzurri: la campagna

abbonamenti, la prima dopo gli anni della Pandemia, si è conclusa con un grande successo, confermando il trend

da record di presenze al Meazza.

Rimangono saldi i due obiettivi primari del Club: il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli

in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria.