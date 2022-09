Inter, l'aumento di capitale con i soldi di Oaktree: cessione inevitabile

MILANO - Tutto confermato. Ieri mattina è andato in scena il Consiglio di Amministrazione dell’Inter che ha presentato il bilancio consolidato per l’esercizio economico ’21-22; bilancio che dovrà essere poi approvato dall’Assemblea degli Azionisti del club nerazzurro che sarà convocata alla fine di ottobre. Dunque l’Inter per la stagione ’21-22 registra un passivo di 140 milioni, superiore di circa 20 rispetto alle previsioni dei mesi precedenti, ma nettamente migliore in confronto al meno 245,6 milioni dell’esercizio ’20-21. A pesare sull’aumento del passivo le risoluzioni con buonuscita di Vidal e Sanchez e la multa ricevuta dall’Uefa in ambito fair play finanziario. Buone indicazioni per quanto concerne il fatturato: rispetto al bilancio precedente l’Inter ha registrato una crescita nei ricavi di circa 75 milioni (439,6 il totale per il ’21-22 contro i 364,7 dell’annata ’20-21). Dati che l’Inter confida di migliorare: «La stagione sportiva ’22-23 si è finalmente aperta con uno stadio pieno di tifosi nerazzurri - si legge nel capitolo “Prospettive per la stagione in corso” del comunicato pubblicato ieri dal club -: la campagna abbonamenti, la prima dopo gli anni della pandemia, si è conclusa con un grande successo (40mila tessere vendute, ndr), confermando il trend da record di presenze al Meazza. Rimangono saldi i due obiettivi primari del club: il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria». Concetti importanti per i tifosi, che però, nei fatti, si stanno dimostrando di complicata attuazione osservando per esempio l'ultima campagna acquisti e la cessione di almeno un big entro il 30 giugno 2023 per raggiungere l'obiettivo fissato da Suning all'inizio dell'ultimo mercato, ovvero di chiudere con un saldo attivo di almeno 60 milioni (siamo a poco più di 30).