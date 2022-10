Inzaghi, fiducia ad Acerbi

MILANO - Fiducia a Francesco Acerbi. Scelta di campo quella di Simone Inzaghi che, all’inizio di un tour de force da 8 partite in meno di un mese, ha deciso di puntare sul fedelissimo pretoriano che già era un allenatore in campo ai tempi della Lazio. Bocciatura clamorosa per Stefan De Vrij che, fino a stamani, sembrava sicuro della maglia. Come preventivabile, intorno ad Asllani è stata costruita un’armatura composta dai titolari dell’ultima stagione, conBarella più Calhanoglu in mezzo al campo (il turco, al rientro, farà staffetta con Mkhitaryan). Tutti senatori di Inzaghi, tutti giocatori che hanno ormai memorizzato il gioco dell’allenatore che con la Roma si gioca già molto, considerata la necessità di imprimere una svolta importante alla stagione.