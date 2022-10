Crisi Inter, svolta Inzaghi o addio

MILANO - Innanzitutto i numeri: soltanto una volta nel campionato a girone unico l’Inter ha perso quattro partite nelle prima otto giornate. Era il 2011-12 e quell’anno Massimo Moratti cambiò tre allenatori (Gasperini, Ranieri per finire con Stramaccioni, promosso dalla Primavera). Ben tre volte l’Inter è stata rimontata (derby, Udinese e Roma); ha 5 punti in meno rispetto a un campionato fa e, se il torneo finisse oggi, non sarebbe nemmeno in Europa. Visto l’andazzo, guardare Napoli e Atalanta (lontane otto punti) è un puro esercizio di stile. Nonostante tutto questo, Simone Inzaghi non ha ancora perso tutto il credito che gli è stato concesso dalla società: merito dei due trofei conquistati nella prima stagione in nerazzurro e pure - non si fa peccato a sottolinearlo - del contratto fino al 2024 firmato a giugno sull’onda di quanto fatto nella prima stagione milanese. Per una proprietà che ha fatto difficoltà per ingaggiare Acerbi, un cambio in panchina sarebbe un ulteriore shock, nonché un salto nel buio, come prova l’unico precedente sotto l’era cinese. Suning, dai tempi di De Boer (altra stagione sciagurata, con tre allenatori in panchina visto che dopo l’olandese si alternarono Vecchi, Pioli e ancora Vecchi), non si trovava in una situazione tanto spinosa e, visto il ricordo di quell’annata, si spiega perché la proprietà si auguri che Inzaghi riesca a uscire dal pantano di un inizio stagione da film horror (agli atti c’è pure la lezione di calcio presa dal Bayern in Champions, non va dimenticato). Però, nonostante le rassicurazioni del club, saranno decisive le prossime due partite per capire se Inzaghi può avere ancora un futuro all’Inter. La prima, domani sera contro il Barcellona, la seconda sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo che ieri ha demolito la Salernitana. Vista la situazione, pare fuoriluogo anche provare a tirare in ballo l’epica dei tripletisti e la semifinale vinta con i blaugrana nel 2010. Domani sera, anche più del risultato, sarà importante l’atteggiamento della squadra. Dovesse l’Inter perdere rovinosamente, scenari a oggi non ipotizzabili potrebbero maturare già prima della gara con il Sassuolo. La squadra, contro la Roma, sotto questo punto di vista - pur perdendo - ha dato tutto. Ecco, lo stesso dovrà accadere in Champions: sarebbe la prova tangibile del fatto che, pur nelle difficoltà, nessuno ha voltato le spalle all’allenatore.