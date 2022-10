Inter, Darmian: "L’assenza di Lukaku non deve essere un alibi"

APPIANO GENTILE - Insieme a Inzaghi, in conferenza si è presentato Matteo Darmian, candidato a sostituire il declinante Dumfries sulla corsia destra. «Sappiamo che è una partita tanto importante, quanto difficile: servirà metterci determinazione e attenzione. Il Barça è una squadra fortissima, ma anche noi lo siamo e dobbiamo dimostrarlo. E’ vero che è un momento difficile: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e siamo i primi a dover dare di più. In queste situazioni c’è poco da parlare, siamo consapevoli del momento e dobbiamo far sì che non ci siano più certi errori. Le rimonte subite? Non è questione di presunzione, perché noi non lo siamo, forse dobbiamo probabilmente capire meglio i momenti della partita ed essere bravi a rimanere lucidi e concentrati senza lasciarci trasportare dalle emozioni». Chiusura sull’assenza di Lukaku: «Sappiamo quanto possa essere importante per noi, però abbiamo giocatori fortissimi in attacco e la sua assenza non deve essere un alibi: lui non c’è e tutti noi dobbiamo essere bravi a sopperire alla sua mancanza».