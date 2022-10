Inter, Correa si ferma: risentimento tendineo

MILANO - Joaquin Correa si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno riportato, a quanto comunica l'Inter attraverso il proprio sito web, un "risentimento tendineo al ginocchio sinistro". Le condizioni di Correa, si apprende dalla nota, "saranno valutate giorno dopo giorno". Il Tucu è uscito al 56' della gara disputata ieri contro il Barcellona in Champions League, sostituito da Dzeko: la presenza dell'argentino contro il Sassuolo, prossima avversaria in campionato è dunque in forte dubbio.