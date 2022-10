Bastoni provoca i tifosi Barcellona e esalta quelli Inter: bufera social

MILANO - Basta un post per far scatenare una bufera mediatica. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni per festeggiare il successo contro il Barcellona ha pubblicato sul proprio profilo un commento che non è passato inosservato. “Vittoria di cuore e carattere”. La frase del giocatore è corredata da due cuori, uno nero e l’altro azzurro. Ma a scatenare la bagarre tra i tifosi dell’Inter e quelli del Barcellona è stata l’immagine allegata, con il difensore che trascina per il campo Gavi tenendolo per il bavero della maglietta. Un’immagine provocatoria, pubblicata per esaltare il carattere e la determinazione della squadra, ma che ha incontrato le feroci critiche sei sostenitori della squadra catalana.