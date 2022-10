L’agente di Lautaro: «In estate ha rifiutato cifre impressionanti»

MILANO. In Argentina sono sicuri: c’è il Bayern Monaco, orfano di Robert Lewandowski, sulle tracce di Lautaro Martinez. Alejandro Camano, intervistato da Tyc Sports, come da prassi, non conferma, né smentisce: «Non mi stupirei perché ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le idee molto chiare. Pensa all'Inter e al Mondiale. Nell'ultimo mercato c'erano possibilità di andare via per delle cifre impressionanti ma ha capito che era meglio non cambiare.

In futuro può succedere di tutto. L'Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi».

Già e pure martedì il Toro ha dato prova del suo grande attaccamento alla maglia, giocando nonostante il fastidio al flessore sinistro accusato contro il Napoli e sacrificandosi con il piglio del gregario. Tutto bene, tutto bello, anche se il gol manca terribilmente all’argentino. In Europa, è ancora a secco (non lo ha aiutato il fatto di aver giocato soltanto 18 minuti a Plzen, la gara più facile del girone), mentre in campionato dopo aver iniziato con tre gol nelle prime quattro giornate si è bloccato (ultima rete agli atti, il 30 agosto con la Cremonese) ed è a secco da 4 gare, tutte giocate dal 1' al 90°. Per recuperare strada pure in Italia, serve che venga invertita bruscamente la tendenza già a Reggio Emilia: sabato, alla luce dell’infortunio di Correa, Inzaghi avrà solo lui ed Edin Dzeko.