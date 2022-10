Inter, una sveglia per Lautaro

Inviato a Reggio Emilia

Nel giorno del debutto di André Onana tra i pali pure in campionato (mai, da quando era all’Inter, Samir Handanovic era rimasto fuori per scelta tecnica), tutti gli occhi dei tifosi saranno per il camerunese e pure per Lautaro Martinez. In assenza di Romelu Lukaku e pure di Joaquin Correa, tocca all’argentino prendersi sulle spalle l’Inter. In tempi normali una missione facile, facile. Il rendimento del Toro sotto porta però è stato alquanto “oscillatorio” negli ultimi due anni: Lautaro ha abituato a esaltanti filotti e a digiuni altrettanto lunghi e ora siamo ancora nella fase di “down”. L’ultima rete agli atti, è quella segnata a San Siro con la Cremonese (30 agosto). Da allora l’argentino è rimasto a secco in campionato e in Champions, il che - soprattutto in Serie A - è una delle cause (ma non certo l’unica...) della partenza ad handicap dell’Inter. Mentre in attacco le scelte erano obbligate, in difesa la grande novità è la maglia da titolare consegnata da Inzaghi a Danilo D’Ambrosio - che indosserà pure la fascia da capitano - per far rifiatare Milan Skriniar (al centro della difesa, come previsto, ci sarà Acerbi dopo che con il Barcellona De Vrij era uscito per crampi). Per il resto, poche sorprese con i ritorni di Dumfries e Asllani e la conferma di Dimarco: essendo il più in forma della compagnia, sarebbe stato un reato lasciarlo fuori.