Inter, caso Lautaro: alta tensione con l’ex procuratore

MILANO - Non sarà tennis, ma pure nel calcio la testa conta tanto. E l’Inter lo ha dimostrato nelle due gare con il Barcellona: nella prima, pur vincendo, la squadra l’aveva buttata sull’epica, erigendo un muro davanti a Onana, anche perché, arrivando dal doppio ko con Udinese e Roma, per prima cosa l’Inter doveva ritrovare certezze nella fase difensiva. Al Camp Nou, dopo due vittorie (a quella sul Barça si è aggiunto il successo a Reggio Emilia con il Sassuolo), si è vista un’altra Inter, capace di tenere il campo rispondendo colpo su colpo ai blaugrana e andando all’attacco fino al minuto 96 del secondo tempo. Un’Inter che ha avuto come uomo copertina Lautaro Martinez, tornato in gol dopo un digiuno di 8 partite, e protagonista di una gara da fuoriclasse. Un altro giocatore rispetto a quello che, oltre a non segnare, nell’ultimo mese e mezzo aveva mostrato nervosismo e insofferenza. Mancanza di tranquillità dovuta anche a vicende che non riguardano direttamente il terreno di gioco. Non parliamo, ovviamente, della bufalaccia lanciata qualche settimana fa in Argentina circa una crisi con la compagna Agustina Gandolfo; bensì della causa tra il centravanti e il suo ex agente Beto Yaque, assistito a Milano dall’avvocato Pier Filippo Capello, che ha chiesto oltre 10 milioni di risarcimento al giocatore per aver interrotto il rapporto lavorativo dopo la scelta di affidare la procura ad Alejandro Camano, con cui il Toro ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2026, arrivando a guadagnare 6 milioni più bonus. Entro fine anno si terrà la prima udienza presso il Tribunale di Milano, considerato che i tentativi di trovare una soluzione “amichevole” alla vicenda sono risultati nulli: Lautaro, oltre a non voler corrispondere nulla agli ex procuratori, ha chiesto a sua volta 5 milioni.

Il precedente Dybala A complicare ulteriormente il quadro, un altro lodo che riguarda una società che a sede negli Emirati Arabi a cui l’argentino ha ceduto i suoi diritti di immagine quando giocava al Racing Avellaneda, rinnovando l’accordo prima del suo arrivo in Italia. Mentre la causa con i procuratori ha già iniziato il suo iter a Milano (per la sentenza si dovrebbero attendere un paio d’anni), il procedimento negli Emirati non è stato ancora aperto. Altro problema non da poco per il giocatore, come dimostra la vicenda tra Paulo Dybala e la Star Image Limited, società di diritto maltese di comproprietà del suo ex agente, Pierpaolo Triulzi, a cui all’epoca dei fatti - era il 2017 - la Joya era legata con un contratto decennale. Anche in questo caso la controversia ebbe origine dalla fine del rapporto con il procuratore: Dybala dovette risarcire la Star Image al termine di un arbitrato perché la questione legata ai suoi diritti di immagine appartenenti a un soggetto terzo rendeva impossibile un suo eventuale cambio di maglia. Il che varrebbe pure per Lautaro, “prigioniero” di vecchi accordi ancora in essere.