Inter-Lukaku: la verità

MILANO . L’eclissi di LuLa sta finendo. Domani, prima della ripresa dei lavori alla Pinetina fissata per le 4 del pomeriggio, Romelu Lukaku si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo che - a meno di sorpresissime - darà il placet per il rientro a tutti gli effetti in gruppo. Il belga si era fermato il 28 agosto (distrazione dei flessori della coscia sinistra recitava il comunicato redatto dal club ma si trattava, vista la lunghezza dello stop, di uno stiramento non di bassa entità) e, quasi due mesi dopo - sabato 22 ottobre - dovrebbe trovare finalmente posto in panchina. Obiettivo, pardon, speranza, di Simone Inzaghi è averlo titolare nel match decisivo in Champions contro il Viktoria Plzen (mercoledì 26 ottobre) quando una vittoria spalancherebbe matematicamente la porta agli ottavi di finale per l’Inter (passaggio fondamentale pure per il rinnovo di Milan Skriniar ).

Juve e Atalanta che test!

Difficile spiegare perché lo stop di Big Rom si sia dilatato fino a questo punto, anche perché l’interessato - ma le sensazioni dei giocatori contano fino a un certo punto - addirittura pensava di farcela per il derby del 3 settembre. Invece il centravanti di partite ne ha saltate addirittura undici e il suo reinserimento all’Inter si è fermato ai primi passi agostani. Il rientro di Lukaku, ovviamente, non può che aumentare il carico di endorfine per un’Inter che, dopo l’impresa a Barcellona, ha ritrovato antiche certezze. Una manna per Inzaghi che, prima della maxi-sosta per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, dovrà affrontare in una settimana Juve e Atalanta in trasferta, partitissime inframmezzate dal match a San Siro con il Bologna: lì si capirà se per lo scudetto c’è pure l’Inter, oppure se i nerazzurri dovranno accontentarsi di lottare per un posto tra le prime quattro.