L’Inter è in vendita: chi sono i possibili acquirenti

Il bollo notarile sull’ormai prossima cessione dell’Inter lo ha messo il Financial Times. Il quotidiano londinese, punto di riferimento per la City e bussola dei mercati finanziari internazionali, ha confermato come stiano lavorando alla pratica Goldman Sachs e la banca statunitense Raine Group, che ha gestito la cessione del Chelsea tra Roman Abramovich e Todd Boehly a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club nerazzurro a partire da questa settimana (e qui sta la novità rivelata dal Financial Times). A rendere l’affare complicato è il prezzo che Suning dà al club, vale a dire 1,2 miliardi di euro, quanto valutato il Milan nella trattativa tra Elliott e RedBird. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti finanziari, gli advisor avrebbero in mano un paio di autorevoli candidature arrivate da Stati Uniti e Regno Unito. L’opzione a stelle e strisce, anche alla luce delle ultime acquisizioni nel nostro calcio, resta quella più quotata, in tal senso va ricordato come nelle scorse settimane fossero stati abbinati al club nerazzurro i nomi di Vivek Ranadivé, presidente dei Sacramento Kings e Marc Lasry, co-proprietario dei Milwaukee Bucks, e imprenditore a capo del fondo Avenue Cbapital. «È una situazione che si pone sopra la mia testa - ha sottolineato Beppe Marotta, tra gli ospiti del Gran Galà del calcio Aic dove sono stati premiati Barella, Brozovic e Simonetti per le Women - però da amministratore delegato dell’Inter posso dire che la proprietà è molto vicina al club e ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari. E devo dire che la famiglia Zhang, nella sua gestione, ha profuso circa 800 milioni di euro, dimostrando grande attaccamento all’Inter».