Inter, la notte di Correa aspettando la Champions

FIRENZE - Dzeko in panchina (causa Plzen) e Correa titolare al fianco di Lautaro Martinez. Tutto confermato nell’attacco dell’Inter, in attesa della prima convocazione di Romelu Lukaku dopo l’infortunio del 28 agosto (tra qualche giorno si festeggeranno i due mesi di stop, non una buona notizia). In difesa, spazio ancora a Francesco Acerbi, alla quinta partita da titolare in campionato, mentre sulla corsia esterna toccherà a Matteo Darmian sostituire Denzel Dumfries, la cui forza propulsiva sarà determinante contro i cechi. Ecco la lettura da dare alle scelte del tecnico nerazzurro a Firenze, chiaramente condizionate dall'impegno di mercoledì a San Siro contro i cechi del Viktoria Plzen: match che può segnare l'aritmetico passaggio dell'Inter agli ottavi di Champions. Nella Fiorentina la grande novità dell’ultima ora è l’assenza di Barak.