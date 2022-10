Inter, c’è Gosens con il Plzen: tutte le mosse di Inzaghi

MILANO . “Yes, Sì, dai è giusto così!”. Dal sabato da ultrà, Romelu Lukaku ieri è passato a lavorare in gruppo con la squadra. Con lui c’era pure Roberto Gagliardini: questo vuol dire che entrambi saranno precettati per la gara di Champions contro il Viktoria Plzen. Ossigeno puro per Simone Inzaghi che però, in Coppa, andrà sul sicuro puntando sulla premiata ditta Lautaro-Dzeko che già sono stati fondamentali per sbancare Firenze insieme a Nicolò Barella, autore del primo gol della serata nonché dell’assist per il definitivo 4-3 a Mkhitaryan.

Quattro cambi in coppa

Quella al Franchi è stata la classica notte da “Pazza Inter”, mentre con il Plzen servirà la concretezza che ha contrassegnato l’Inter nell’ultimo triennio. Martinez è uscito dal campo stremato sabato ma ci sarà senza dubbio in Coppa, anche perché è impossibile a rinunciare a un bomber che ha segnato 4 gol nelle ultime tre partite giocate dopo essersi sbloccato al Camp Nou nella notte che ha consegnato ai nerazzurri il match point per agguantare gli ottavi di finale nonché i 20 milioni - tra premio Uefa, incasso e market pool - che garantisce la qualificazione. A fargli coppia, come sottolineato, ci sarà proprio Dzeko con Lukaku - finalmente convocabile - in panchina. Scontato pure il rientro di Denzel Dumfries, tenuto in naftalina a Firenze e quello di Bastoni, che sabato non era a posto fisicamente. La sorpresa potrebbe essere sulla corsia sinistra dove Dimarco - il peggiore tra gli interisti in campionato - potrebbe inizialmente rifiatare per lasciare il posto a Robin Gosens. Ultimo dubbio riguarda Asllani, ma in un match così importante, probabilmente Inzaghi chiederà un sacrificio ai titolarissimi: per l’albanese dovrebbe comunque esserci una maglia nel match di sabato contro la Samp.

Brozo punta alla Juve

Ha proseguito infine il suo programma di lavoro personalizzato Marcelo Brozovic: tutto prosegue secondo programmi e l’obiettivo è averlo arruolabile per la gara di Torino contro la Juve, crocevia fondamentale per le speranze di rimonta scudetto interiste.