Inter, Lautaro e l’equivoco scudetto

Lautaro sul web e in dribbling

Sui social la frase è rimbalzata di qua e di là per tutta la giornata ma in realtà l’argentino - fanno sapere dal club nerazzurro - non voleva annunciare il “de profundis” interista per lo scudetto, ma sottolineare come l’obiettivo non sia oggi quello di pensare al traguardo finale, ma a partita dopo partita anche alla luce del distacco che c’è sul Napoli. A surrogare la buona fede dell’argentino, il fatto che siamo soltanto all’undicesima giornata: sarebbe alquanto strano (e un tantino insensato) che Lautaro, per giunta dopo una vittoria che può solo far fare all’ambiente il carico di endorfine, parli in questi termini della lotta scudetto.

Martinez e i gol presi

Risolto l’equivoco, è passata sotto traccia un’altra frase pronunciata dall’argentino, quella sì a prova di rettifica: «Abbiamo preso ancora tre gol quindi per vincerne abbiamo dovuto farne quattro, e sono tanti». Verità sacrosanta: la difesa nerazzurra, lontano da San Siro, è un colabrodo. Escludendo il derby (giocato solo formalmente in trasferta), fuori casa l’Inter ha incassato un gol a Lecce, tre a Roma con la Lazio e a Udine, uno a Reggio Emilia con il Sassuolo ed, è storia recente, tre pure a Firenze. Quasi superfluo sottolineare come una squadra che prende undici gol in cinque trasferte, lo scudetto può solo vederlo col binocolo. E questo lo sa bene pure Lautaro.