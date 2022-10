Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi: "Siamo andati oltre le aspettative"

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi non sbaglia e stacca definitivamente il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri si sono imposti per 4-0 contro il Viktoria Plzen spegnendo le speranze del Barcellona, queste le parole dell'allenatore nerazzurro nel post-partita ai microfoni di Amazon Prime: "C'era la speranza (il giorno dei sorteggi), girone difficilissimo con Bayern e Barcellona però c'era la speranza, volevano fare un girone alla grande. Siamo andati al di là delle aspettative. Bisogna fare un grosso plauso ai giocatori. Soddisfatto del gioco e della crescita, serviva qualcosa di speciale - aggiunge - debutto con il Bayern difficile ma poi siamo cresciuti di partita in partita, abbiamo fatto un doppio confronto contro il Barcellona che ci ha dato autostima. Serata che rimarrà".