Inzaghi-Inter: parte la missione 2ª stella

MILANO - La formazione mandata in campo da Simone Inzaghi con la Sampdoria, suona come un manifesto programmatico. L’Inter vuole vincerle tutte da qui alla maxi-sosta mondiale e fare altrettanto il 4 gennaio quando a San Siro si presenterà il Napoli. Evidente l’obiettivo di rimettersi prepotentemente in corsa per la seconda stella. Rispetto alla gara di Champions con il Plzen, l’allenatore ha cambiato un solo giocatore in difesa (De Vrij per Acerbi), poi ha confermato in blocco i titolari. L’Inter farà un amplissimo turnover a Monaco di Baviera (quella col Bayern è un’amichevole essendo ormai cristallizzate le posizioni in classifica) e poi si presenterà con “l’undici di gala” contro la Juve.