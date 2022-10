Inter, per Lukaku scatta la missione Juventus

MILANO - Sessanta giorni di stop per un brutto infortunio alla coscia sinistra, 10 minuti in campo mercoledì scorso contro il Viktoria Plzen in Champions (conditi da un gol), 26 sabato sera contro la Sampdoria. Romelu Lukaku è definitivamente tornato e Simone Inzaghi adesso ha fissato bene in mente quale sia il prossimo step che l’attaccante belga dovrà compiere: arrivare nelle condizioni migliori al big match di domenica prossima a Torino contro la Juventus. Difficile - almeno ad oggi - che Lukaku sia schierato da titolare contro i bianconeri, ma avere contro la squadra di Allegri un Lukaku capace di poter dire la sua soprattutto nella ripresa quando le squadre saranno più stanche e lunghe, non potrà che essere un’arma che il tecnico piacentino intenderà sfruttare al meglio. Per arrivare ad avere un Lukaku maggiormente tonico e brillante, sarà importante aumentare ulteriormente il suo minutaggio domani sera, quando l’Inter sarà di scena all’Allianz Arena contro il Bayern in quella che a tutti gli effetti sarà una sorta di affascinante “amichevole” (entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi con i tedeschi certi del primo posto nel girone). Inzaghi deve valutare se schierare Lukaku dal primo minuto oppure inserirlo nella ripresa, per mezzora o magari già dall’intervallo. Lukaku, col suo fisico possente, ha chiaramente bisogno di tempo per entrare in forma e già a inizio stagione, con alle spalle l’intera preparazione, non era ancora riuscito a raggiungere la condizione migliore, nonostante il gol al Lecce alla prima giornata. L’infortunio rimediato il 28 agosto ha interrotto sul più bello il suo ritorno all’Inter e il decorso è stato più lungo del previsto, con una ricaduta che ha rallentato il tutto.