Inzaghi pronto alla sfida: l’avviso ad Allegri per Juventus-Inter

MONACO DI BAVIERA (Germania) - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto nel post-partita della sconfitta contro il Bayern Monaco ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo passato un girone importante e questo aspetto ci restituisce una grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra molto forte. Avremmo potuto sbloccarla subito con Lautaro, Barella e il rigore non concesso. Poi abbiamo preso gol su una disattenzione, ma abbiamo comunque provato a rimanere in partita facendo, nel complesso, una buona gara". Dopo l'analisi della sfida contro la formazione di Nagelsmann, il focus del tecnico nerazzurro è sulla prossima gara di campionato contro la Juventus e su Lukaku: "Stasera sono riuscito ad alternare diversi giocatori, ognuno ha fatto la propria parte e sono contento. Domenica sicuramente abbiamo una gara difficile e vogliamo concludere al meglio. Lukaku? Dispiace, è un giocatore importantissimo per noi, aveva dato grandi segnali di ripresi, ma ha avuto questo rallenamento. Sarà un valore aggiunto per noi". "Dobbiamo dare continuità in campionato, abbiamo lasciato punti per strada. Dobbiamo continuare, il calendario da qui alla sosta non è semplice. Ma dobbiamo fare più punti possibili", ha successivamente sottolineato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport.