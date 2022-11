Inter, Brozovic ricomincia dalla Juventus

MILANO - Ieri ha svolto buona parte dell’allenamento in gruppo e sabato - a meno di sorprese - il suo nome tornerà nell’elenco dei convocati. L’Inter ritrova Marcelo Brozovic a 40 giorni dall’infortunio muscolare patito nel match tra Austria e Croazia. Inizialmente si temeva che il suo 2022 (almeno da interista) fosse finito quella sera, invece anche grazie a un fisico da mezzofondista, il recupero ha avuto ritmi alquanto sostenuti. Una manna per Simone Inzaghi che ritrova il suo metronomo, anche se l’esplosione di Hakan Calhanoglu in regia potrebbe anche convincere l’allenatore a sperimentare pure Brozovic come mezzala. Scenario da valutarsi dopo il Mondiale: nell’orizzonte limitato al fatto che l’Inter giocherà l’ultima gara prima della maxi-sosta a Bergamo domenica 13, obiettivo dell’allenatore è avere l’Epic nerazzurro tirato a lucido per la gara con l’Atalanta, altro snodo decisivo nella rincorsa al Napoli.