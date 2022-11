Juventus-Inter, Vieri: "Moratti la sentiva tantissimo. Ecco cosa faceva"

TORINO - Che la sfida tra Juventus e Inter sia particolarmente sentita non è certo un mistero, così come non lo è il fatto che l'ex patron dei nerazzurri, Massimo Moratti, la vivesse in modo particolarmente acceso. Un'ulteriore conferma è arrivata da Christian Vieri, che durante una puntata di BoboTV ha svelato quali fossero le abitudini del suo vecchio presidente prima delle gare contro i bianconeri.