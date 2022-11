Inter-Skriniar, fuori i secondi. Contratti bollenti

INVIATO AD APPIANO GENTILE - A Torino, per l’ultima volta, indosserà la fascia da capitano. Il rientro di Marcelo Brozovic imporrà la gerarchia data dall’anzianità. Perché l’eventuale rinnovo di contratto non è legato alla fascia o ad altri orpelli, tipo clausole rescissorie. La partita per Milan Skriniar si giocherà dopo Torino, considerato che Beppe Marotta - a margine della gara di Monaco col Bayern - ha posto come dead line per il suo rinnovo di contratto il 13 novembre, quando la Serie A andrà in letargo fino al 4 gennaio. Una necessità di chiarezza improrogabile perché l’Inter nel caso (difficile) in cui non si dovesse trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno, dovrebbe iniziare a muoversi per cercare un sostituto, dato che sarebbe alquanto sconveniente far andare in scadenza il difensore, perdendo un patrimonio a zero. Scenario questo che ci sentiamo di escludere, vista pure la volontà dell’interessato, come espresso nel primo incontro “conoscitivo” delle volontà del giocatore. A Skriniar verrà proposto lo stesso contratto di Lautaro Martinez, vale a dire 6.5 milioni annui fino al 2026: il tetto massimo per Suning che di milioni ne garantisce 8.5 a Lukaku anche grazie al Decreto Crescita (11 il costo al lordo).