Inzaghi, il campionato dove ‘tutte si fermano’ e il rapporto con i dirigenti Inter

MILANO - Torna al succeso dopo la sconfitta con la Juventus, l'Inter che ne rifila 6 al Bologna. Soddisfatto a fine gara Simone Inzaghi che commenta: "La testa è importante, avevamo davanti una squadra che veniva da un ottimo periodo. La squadra ha risposto bene, ottime risposte peccato per domenica scorsa. Stiamo andando bene, il Napoli sta facendo grandi cose. Abbiamo fatto bene in Champions e stiamo facendo un buon lavoro". Un Inter che prova a rilanciarsi in chiave Scudetto, ma il tecnico nerazzurro avverte: "E' un campionato dove si fermano tutte, fa notizia quando si ferma l'Inter. Complimenti a chi sta davanti, noi dobbiamo continuare a fare bene"