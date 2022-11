Atalanta-Inter, Inzaghi: "Siamo in linea con l'anno scorso, la differenza è il Napoli"

BERGAMO - Chiude in bellezza il suo 2022 l'Inter di Simone Inzaghi, che si impone 3-2 sul campo dell'Atalanta a Bergamo e vince in rimonta il suo primo scontro diretto in questo campionato: "Abbiamo incontrato una grande Atalanta - ha detto Inzaghi - che ci ha creato problemi. Nei primi 25 minuti dovevamo fare meglio. Il gol del pari ci ha risollevato, poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Dobbiamo andare avanti in questo percorso e correre insieme alle altre che inseguono. Dzeko? Un grandissimo calciatore, che aiuta la squadra in tutte e due le fasi, adesso sta realizzando e sono contento. Sia l'anno scorso che questo anno è stato un grande valore aggiunto. Io rinnoverei subito il suo contratto, ma non sono domande da fare a me. Ho dei dirigenti bravissimi che sapranno bene cosa fare".