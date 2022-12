Inter, partite amichevoli a dicembre: calendario, date, orari, diretta tv

L'Inter è tornata ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di Serie A, fermo per il Mondiale in Qatar. I nerazzurri giocheranno il 4 gennaio contro il Napoli: oggi è in programma la partenza per il ritiro invernale a Malta. Poi, la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata in cinque amichevoli nel mese di dicembre: ecco date e orari delle sfide dell'Inter durante la pausa del campionato.