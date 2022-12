Diretta Inter-Salisburgo ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo l'amichevole vinta agilmente contro la formazione locale dello Gzira United, l'Inter di Simone Inzaghi è impegnata in un altro test nel ritiro di Malta: contro il Salisburgo, prossima avversaria della Roma nei playoff di Europa League dopo averla vista all'opera nel girone di Champions del Milan. "Ci stiamo allenando bene. La gara contro lo Gzira United è stata impegnativa, abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra di buona qualità, ora dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile" ha spiegato il tecnico dell'Inter in conferenza.