Ausilio: "Mercato Inter? Lautaro, Lukaku e Brozovic. E rivedo il Gosens dell'Atalanta"

«Che mercato sarà per l’Inter? Noi pensiamo di avere una squadra molto competitiva, il vero nostro mercato sarà fatto attraverso i rientri di Brozovic , Lukaku , Correa che dovrebbe finalmente iniziare a stare bene e pure di un Lautaro molto motivato per il Mondiale. Lo considero un mercato importante perché parliamo di tre campioni che non abbiamo avuto per infortuni e che hanno tolto alla squadra delle opportunità e delle risorse. Saranno delle armi in più». Il ds Piero Ausilio, premiato ieri sera a Montecatini Terme nell’ambito della XXVII edizione del “Trofeo Maestrelli”, ha illustrato quella che per la società sarà la campagna rafforzamenti a gennaio. Niente colpi a effetto - d’altra parte non c’è neanche il budget per farli, visto che il presidente Zhang si aspetta di chiudere il bilancio ’22-23 con un attivo fra acquisti e cessione di almeno 60 milioni e l’obiettivo è ancora distante -, ma la decisa di volontà di recuperare a pieno regime quei giocatori che Inzaghi non ha potuto sfruttare al meglio fra agosto e novembre. «Lukaku l’ho ritrovato bene dopo il Mondiale - ha aggiunto -. E’ andato com’è andato, ora deve pensare solo all’Inter e io vedo lo Lukaku assolutamente concentrato sul suo lavoro e su quello che deve fare qua».

Skriniar, il caso spinoso dell'Inter

Ovviamente Ausilio non poteva che parlare della vicenda Skriniar. L’Inter in questi giorni attende una risposta dal suo entourage alla proposta di rinnovo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Ausilio si è detto «ottimista, bisogna sempre esserlo», ma ha anche aggiunto un particolare di non poco conto: «Stiamo negoziando, abbiamo fatto un’offerta che ritengo importante e ora bisogna soltanto prendersi il tempo giusto affinché il ragazzo e il suo entourage facciano le dovute riflessioni. Noi auspichiamo che rinnovi entro la fine dell’anno e speriamo che sia pure il pensiero di Skriniar perché bisogna essere in due per fare un matrimonio. La nostra idea è di avere Milan ancora per tanto tempo con noi, ma - la chiosa - anche lui ci deve mettere qualcosa, vediamo». Le carte sono note: l’Inter ha proposto 6 milioni più bonus, Skriniar - che ha sul tavolo la proposta estiva da 9 milioni del Psg, a quanto pare ancora valida - ne chiede 7. La via di mezzo, 6.5 di base, come Brozovic e Martinez, potrebbe essere la soluzione finale. Ma il tempo comincia a stringere.

Scudetto? Napoli non è decisiva

Il ds ha poi allargato il discorso a 360 gradi, toccando vari argomenti: da Onana («non mi interessa quanto successo in nazionale, a me interessa che sia concentrato sull’Inter») a Dzeko («è sempre un ragazzino, anche con lui a breve cercheremo di trovare una soluzione sul rinnovo»), passando per Gosens: «Sto rivedendo il giocatore dell’Atalanta, con una gamba importante. Sono convinto che farà bene e tornerà pure in nazionale: non è sul mercato». Infine, una battuta su Inter-Napoli del 4 gennaio e la rincorsa in campionato: «Sarà una gara delicata, ma non fondamentale visto che poi ne mancheranno ancora tante. Dobbiamo pensare una partita per volta - ha concluso Ausilio -, siamo indietro 11 punti e bisogna essere realisti: a marzo-aprile tireremo poi le somme».