L’Inter ha scelto eBay: quanto frutta il nuovo sponsor di manica

Sarà Ebay il nuovo sponsor di manica dell’ Inter . Il nome della multinazionale delle vendite on line comparirà sulle maglie nerazzurre alla ripresa del campionato, nella sfida con il Napoli il 4 gennaio a San Siro. L’accordo vale fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per la prosecuzione nelle stagioni successive. Il valore dell’intesa dovrebbe essere pari a 5 milioni all’anno. Il partner commerciale per la manica della maglia nerazzurra era libero, da quando Digitalbits è diventato lo sponsor principale. Un passaggio poco fortunato visto che è subito stato seguito dai problemi economici dell’azienda di criptovalute che potrebbe scomparire dalle divise dell’Inter già a partire dalla ripresa del campionato.

Inter, quale sarà il prossimo sponsor?

Sono in lizza per la successione Binance, Hisense e LeoVegas (per quest’ultimo nome il discorso vale solo in caso di abolizione del divieto legislativo di sponsorizzazione per le aziende di scommesse). Il contratto firmato con Ebay consente di aumentare i ricavi in attesa di risolvere la questione Digitalbits. Per il club si tratta di un passo avanti nella visibilità dell’Inter in settori innovativi e tecnologici. Va nella stessa direzione il nuovo esperimento nella trasmissione delle amichevoli di questo periodo di pausa del campionato. Dopo le dirette su Facebook delle partite con Gzira United e Salisburgo a Malta, il test di giovedì con la Reggina sarà trasmesso sulla piattaforma streaming Recast al costo di 3,49 euro.