Inter, caccia al vice-Onana: in pole un ex Juve

Il futuro di Samir Handanovic è sempre più lontano dall’Inter. Almeno tra i pali, visto che è viva l’ipotesi (in caso di ritiro) che lo sloveno possa entrare nello staff di Simone Inzaghi per iniziare a studiare da allenatore. Alla luce dell’attivismo di Beppe Marotta e Piero Ausilio alla ricerca di un vice Onana, è netta invece la sensazione che, nel caso in cui il capitano volesse continuare per un’altra stagione, lo farebbe da qualche altra squadra dove potrebbe tornare a essere titolare. Ad Appiano il cambio della guardia è stato definitivo e pure Handanovic l’ha capito. In ossequio a quanto accaduto in questa stagione, il club però resta fortemente determinato ad affiancare un co-titolare a Onana e, per questo motivo Marotta e Ausilio stanno tenendo molto alta l’asticella nella lista dei papabili.

Garantisce Marotta

In tal senso, il mercato dei futuri svincolati offre, per fortuna dell’Inter, molte occasioni ghiotte. Nel “fixing” dei papabili sarebbe balzata in testa una vecchia conoscenza dell’amministratore delegato, considerato che lo ha avuto per due anni a Torino come vice-Buffon: si tratta di Neto che nella prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze nel Bournemouth e che sarebbe ben contento di tornare in Italia a fine stagione. Marotta ha sempre apprezzato la positività del brasiliano (che possiede pure passaporto italiano e quindi non occuperebbe caselle alla voce extracomunitari) nello spogliatoio, la sua bravura e la sua attitudine neporsi al servizio del gruppo rispettando il suo ruolo in squadra. Il preferito - va detto - sarebbe Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Mönchengladbach, il cui arrivo potrebbe anche convincere l’Inter ad accettare possibili offerte in arrivo per Onana (difficile pensare che uno dei migliori portieri d’Europa accetti di venire a Milano per fare il vice...). A rendere ancora più difficile l’ipotesi di lavoro, il fatto che il Bayern Monaco - alla luce delle resistenze di Alexander Nubel, nel tornare alla base (è in prestito al Monaco) dopo l’infortunio di Neuer - abbia avviato i contatti con l’entourage dello svizzero con l’idea di fare un’offerta al Gladbach che altrimenti perderebbe il cartellino senza incassare nulla.

Bayindir vuole giocare

Nel suo viaggio esplorativo tra Argentina e Uruguay, Dario Baccin, braccio destro di Ausilio, ha promosso a pieni voti Agustín Rossi, portiere del Boca Juniors che non ha intenzione di rinnovare il contratto a fronte di un’offerta ritenuta troppo bassa da parte del club. Pure in questo caso, come per Sommer, c’è un importante impedimento considerato che a Buenos Aires è diffusa la convinzione che Rossi abbia già firmato un pre-contratto con il Flamengo. In calo invece sembrano essere le quotazioni di Altay Bayindir, numero uno del Fenerbahçe che, nel caso dovesse cambiare squadra, cerca un club che gli garantisca una maglia da numero 1.