Inter, Zhang fa la colletta e Ausilio lo sfotte VIDEO

MILANO - Nel day after della festa di natale nerazzurra allo Sprit de Milan, i social sono stati innondati dalle immagini “non ufficiale”della festa dove protagonista è stato Steven Zhang che ha pure festeggiato in anticipo il suo 31° compleanno. Nulla a che vedere con la sparata di Silvio Berlusconi alla festa del Monza, però tanti gustosi siparietti, su tutti la “colletta” per il mercato: “Lasciate 5 euro all'ingresso per il mercato di Ausilio”, ha detto il presidente impugnando il microfono in inglese, fornendo un assist a porta vuota al direttore sportivo che l’ha fulminato con una battuta in contropiede: «Sei qui da sette anni e ancora non parli italiano. Parla italiano!», il tutto condito da risate e sfottò in linea con il tema leggero della serata. Zhang ha pure affiancato il deejay e si è improvvisato in un brindisi-karaoke sulle note di “Noi Siamo l’Inter”, uno degli inni commissionati da lui, scritto da Eddy Veerus. A far saltare tutti sulla sedia pure il set dei “Pinguini Tattici Nucleari”.