Inter, Inzaghi può sorridere: Brozovic rientrato in anticipo dalle vacanze

MILANO - La notizia ha fatto sicuramente sorridere Simone Inzaghi. Marcelo Brozovic è rientrato in anticipo dalle vacanze dopo gli impegni con la sua Croazia ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista dell'Inter ha preso parte all'allenamento odierno alla Pinetina e sembra ormai pienamente recuperato dopo aver saltato per precauzione la finale per il 3/4° posto contro il Marocco per un problema muscolare. Cattive notizie, invece, giungono sul fronte De Vrij. Il centrale olandese ha accusato un problema nella seduta di ieri. Proseguono comunque i lavori in casa nerazzurra in vista della ripresa del campionato con il big match in programma a San Siro contro il Napoli mercoledì 4 gennaio. L'Inter, intanto, sarà impegnata giovedì nell'ultimo test amichevole di questa sosta contro il Sassuolo di Dionisi.