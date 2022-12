Fantacalcio Inter, sono 25 i convocati per il test contro il Sassuolo

MILANO - Ultima partita del 2022 per l'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri affronteranno domani in amichevole il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il match è in programma alle ore 17. Inzaghi ha convocato 25 giocatori.