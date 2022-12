Inter, Lautaro Martinez c'è: al completo per il Napoli

MILANO - "Molto felice di essere tornato a lavorare con la squadra": è il post, sul proprio profilo Instagram ufficiale, di Lautaro Martinez, corredato da alcune foto che lo ritraggono mentre si allena sui campi di Appiano Gentile. Il Toro mette quindi alle spalle i festeggiamenti in Argentina per la Coppa del Mondo vinta in Qatar: non ci si riposa sugli allori, sia pur Mondiali e si rientra alla base. Nella serata di ieri lo sbarco a Milano, oggi la mente va già all'impegno con il Napoli del 4 gennaio alla ripresa del campionato. Lautaro si mette così immediatamente a disposizione del tecnico Simone Inzaghi che potrà contare sull'argentino in vista del big match valutando nelle prossime ore la condizione di Martinez e l'entità del suo impiego contro i partenopei.