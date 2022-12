Inter, Lukaku dà la carica: "Scudetto ancora possibile"

Romelu Lukaku sarà l'arma in più che è mancata all'Inter per cercare una clamorosa rimonta scudetto nella seconda parte di stagione. Simone Inzaghi potrà finalmente riavere a disposizione il centravanti belga, che a quattro giorni dal big match di San Siro contro la capolista Napoli ha parlato a Sky Sport delle sue ambizioni e non solo: "Fino a quando una squadra non ha alzato il trofeo tutto è possibile. Se ci credo? Sempre. Gioco a calcio per questo, devi credere nell'impossibile. Siamo ancora lì, mancano 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno...". Lukaku ha poi proseguito parlando del grande stato di forma che sta vivendo la squadra partenopea: "Spalletti è veramente forte, va detto che ha fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori fortissimi, quando ero fuori ho visto molte partite. Li rispettiamo ma non abbiamo paura".