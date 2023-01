Lautaro graffia: «Inter, voglio continuare a vincere»

Lautaro: Inter, sei da scudetto. Pronto per Napoli

Il pensiero corre all’Inter: «Nello scudetto ci credo, non è ancora finito il girone di andata, sappiamo che abbiamo perso punti ma ne mancano ancora tanti altri. E poi ci sono campionato e Coppa Italia: noi siamo l’Inter e dobbiamo prepararci a vincere tutto. Cosa mi piacerebbe portare dell’Argentina nell’Inter? Il fatto di non arrendersi, di non arretrare mai perché le partite possono essere lunghissime. I tre momenti più significativi del Mondiale? Il primo è la sconfitta con l’Arabia perché dopo ci siamo parlati e abbiamo iniziato a lavorare. Il secondo? La partita con l’Olanda e quei dieci minuti di recupero dove loro ci hanno raggiunti e pure lì si è vista la forza del nostro gruppo. Infine il rigore segnato da Montiel. Quanto ho dormito dopo? Sull’aereo di ritorno un’ora e a casa pochissimo anche perché Nina aveva il fuso orario. Come torno fisicamente? Abbiamo vissuto un’esperienza forte dal punto di vista mentale più che fisico. Quando non faccio gol cerco di dare una mano comunque alla squadra. A volte non piace quando parlano tanto: da un mese prima di andare al Mondiale giocavo con la caviglia a pezzi, ma nessuno può dirmi che non lascio tutto in partita ma io sono sempre tranquillo quando vado a dormire perché faccio sempre il massimo in partita e anche in allenamento. L’esperienza al Mondiale mi ha reso un calciatore migliore. Ora sono pronto anche per giocare con il Napoli: sto bene e se l’allenatore sceglie di farmi giocare posso dare una mano perché voglio già iniziare a dare una mano per centrare i nostri obiettivi».