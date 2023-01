Inter, allarme Lukaku per Inzaghi

Inutile girarci attorno: il Lukaku “ammirato” a Monza sabato sera è quello che in casa Inter sperano di non rivedere più nelle prossime settimane. Per assurdo, contro la squadra brianzola il belga, ha mostrato un volto di sé peggiore addirittura di quello che il primo dicembre in Qatar aveva fallito tre-quattro palle gol contro la Croazia. Almeno in quella partita Lukaku era stato vivo e aveva avuto occasioni; contro il Monza invece non è entrato in partita e ha perso quasi tutti i palloni che ha ricevuto, non riuscendo ad aiutare la squadra. Una prestazione che ha confermato una sensazione già maturata in passato: Lukaku dà il meglio di sé quando viene schierato dall’inizio, con la possibilità di carburare lungo l’arco della partita, mentre da subentrante fatica. Nella scelta fatta da Inzaghi ha pesato la stanchezza che il belga ha accumulato tre giorni prima nell’ora assai dispendiosa contro il Napoli, ma il volto di Lukaku in panchina raccontava un’altra storia: “Big Rom” avrebbe probabilmente voluto giocare subito, per dare continuità e ritrovare il ritmo partita. Inzaghi, complici i precedenti guai muscolari del belga, non lo ha voluto evidentemente rischiare, ma a quel punto, con un campo reso pesante dalla pioggia, avrebbe potuto evitare di gettarlo nella mischia, mettendo Correa. Di certo, quanto successo a Monza ha confermato le difficoltà di Lukaku a subentrare e in futuro è probabile che il tecnico agisca in maniera differente.