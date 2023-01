Inter, Calhanoglu vede Riad

MILANO - Hakan Calhanoglu rivede Riad. Gli esami a cui è stato sottoposto il turco dopo l'infortunio patito a Monza non hanno evidenziato lesioni ma soltanto un risentimento muscolare all'ileopsoas. Idem per Nicolò Barella (ma su di lui all’Inter erano già tutti ottimisti). Un’ottima notizia per Simone Inzaghi che in Supercoppa rischia molto seriamente di non avere già in regia Marcelo Brozovic (distrazione al soleo sinistro).

Inter e Milan, che derby

Calhanoglu in linea teorica potrebbe già essere disponibile per il Verona - stesso discorso ovviamente vale pure per Barella - però non è dato a sapersi se Inzaghi deciderà di mandarlo in campo oppure preservarlo per il Super-derby con il Milan. L’allenatore punta fortissimo su quella partita che gli permetterebbe di alzare il terzo trofeo da quando è all’Inter e - a corredo - renderebbe già positiva la stagione anche perché questo risultato andrebbe a sommarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions in un girone in cui c’erano Bayern e Barcellona e dove l’Inter - al momento del sorteggio - era data da tutti in Europa League. Dove, invece, andrà a giocare Xavi.