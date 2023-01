Inter, Calhanoglu sfotte il Milan e infiamma la Supercoppa: "Mangiati, basta"

RIAD (Arabia Saudita) - "È una vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai miei compagni e ai tifosi venuti qui. Abbiamo vinto 3-0, non si può dire tanto. Voglia di rivincita dopo le feste Scudetto del Milan? Certo. Io preferisco stare zitto ma è stato pesante per me vedere certe cose, ma il karma torna". Così, ai microfoni di Mediaset al termine della Supercoppa Italiana stravinta dai ragazzi di Simone Inzaghi, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu non le manda a dire ai suoi ex compagni rossoneri.