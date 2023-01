Skriniar, il guastafeste Inter: solo fischi dai tifosi

MILANO - La Supercoppa in campo (durante il riscaldamento pre-partita), il “paseo d’onor” organizzato dalla Curva Nord al pullman della squadra all’arrivo allo stadio e l’intenzione, da parte di Simone Inzaghi, di confermare in toto la formazione che ha strapazzato il Milan a Riad. Saranno in 65mila stasera a San Siro per tributare il giusto tributo alla goduriosa vittoria in Supercoppa: applausi a scena aperta per tutti tranne per chi porterà la fascia da capitano stretta all’avambraccio. Per Milan Skriniar ci saranno solo fischi: la decisione di non firmare il contratto in scadenza con l’Inter è stato visto dal popolo tifoso come un tradimento visti i tanti attestati di fedeltà alla causa mostrati dal centrale (atteggiamenti che avevano erroneamente indotto Beppe Marotta a dire che la pratica rinnovo si sarebbe risolta entro metà novembre).

20 milioni e sarà addio

Invece siamo alle porte dell’ultima settimana di mercato e tutto fa pensare che quella con l’Empoli possa essere l’ultima partita a San Siro di Skriniar. Molto dipenderà dalle intenzioni del Paris-Saint Germain ma la sensazione, pure a latitudini nerazzurre, è che presto arriverà l’offerta per prendere subito Skriniar anche alla luce della partitissima a cui è attesa la squadra di Christophe Galtier contro il Bayern Monaco in Champions. La “linea del sì” è posta a quota 20 milioni, ovvero quanto l’Inter sborsò per avere subito Christian Eriksen dal Tottenham. Contestualmente andrà trovato un sostituto per Inzaghi e, in tal senso, il primo nome della lista - al pari del sogno Scalvini - è Tiago Djaló del Lilla, giocatore che Piero Ausilio segue dall’estate e che, per caratteristiche (età e ingaggio) risponde perfettamente a quanto ha in mente il ds per l’Inter che verrà. In questi casi occorre però tenere vive più piste e per questo motivo l’Inter monitora quella che porta a Trevoh Chalobah (che potrebbe entrare in una maxi-trattativa con il Chelsea che coinvolgerebbe pure Denzel Dumfries), oltre alle occasioni rappresentate da un paio di svincolati per cui sarebbe necessario pagare solo un conguaglio, ovvero Rodrigo Becao (con l’Udinese) e Ça lar Söyüncü (con il Leicester).

Confermato capitano

Skriniar, come già anticipato, stasera continuerà a indossare la fascia di capitano perché, al di là della questione contrattuale, si è sempre comportato da professionista al 100% ed è molto amato dai compagni. Inzaghi, che punta a fare strada in Champions e in Coppa Italia e sogna di mettere pure pressione al Napoli per il campionato, in cuor suo si augura che resti fino al termine della stagione. L’attualità però impone una vittoria con l’Empoli per dare continuità a quanto fatto a Riad e per vivere con tranquillità (per quanto possibile in tempi di mercato) una settimana che porterà all’ennesimo snodo fondamentale di stagione perché, dopo la trasferta a Cremona, l’Inter è attesa dall’Atalanta in Coppa Italia e dal derby in campionato.